LAS VEGAS – Legenda tinju dunia, Evander Holyfield, memberi isyarat bahwa dirinya akan kembali ke atas ring. Sebab, melalui akun Twitter pribadinya, Holyfield mengunggah sebuah poster yang bergambar wajahnya dan bertuliskan ‘COMEBACK.’

A setback only paves the way for a comeback 🥊 pic.twitter.com/rBbWyVTL5z