LAS VEGAS – Pandemi virus Corona Covid-19 tidak melunturkan semangat Dana White untuk menggelar pertarungan Ultimate Fighting Championship (UFC). Sang presiden sudah merilis daftar pertarungan yang akan dihelat pada 13 dan 16 Mei 2020 di Jacksonville, Florida, Amerika Serikat (AS).

UFC seharusnya sudah menggelar pertarungan pada 19 April 2020. Namun, pandemi virus Corona Covid-19 mengacaukan rencana tersebut. Duel bertajuk UFC 249 itu akhirnya diundur hingga 9 Mei 2020. Lokasi duel pun dipindah ke Jacksonville, Florida.

Baca juga: Momen Conor McGregor dan Ronda Rousey Saling Bertatap Mata dengan Tajam

Melansir dari Extra, Senin (4/5/2020), Dana White sempat menjanjikan untuk menggelar lebih banyak event pada bulan ini. Ia sudah mengatur jadwal pada 13 dan 16 Mei 2020. Sejumlah pertarungan seru akan menghibur penggemar pada dua hari tersebut.

Pada 13 Mei 2020, Dana White mengatur pertarungan antara Anthony Smith vs Glover Teixeira sebagai headline. Kedua petarung merupakan bekas pesaing untuk sabuk gelar juara kelas berat ringan. Sementara pada 16 Mei, partai utama adalah Walt Harris menghadapi Alistair Overeem.

Kedua event tersebut akan digelar di VyStar Veterans Memorial Arena, Jacksonville. Sayangnya, seluruh pertarungan mulai dari UFC 249 tidak akan dihadiri penonton di arena. Walau begitu, pecinta UFC tetap bisa menyaksikan lewat tayangan langsung televisi.

Langkah tersebut sengaja diambil oleh Dana White demi memuluskan ambisi menggelar pertarungan. Kendati tanpa penonton di arena, pemasukan UFC dinilai tidak akan terganggu. Sebab, UFC memiliki kerja sama bernilai tinggi dengan pemegang hak siar, ESPN.

Berikut daftar lengkap petarung untuk 13 dan 16 Mei 2020:

Partai 13 Mei 2020: Anthony Smith vs Glover Teixeira, Ben Rothwell vs Ovince Saint Preux, Drew Dober vs Alexander Hernandez, Ray Borg vs Ricky Simon, Karl Roberson vs Marvin Vettori, Andrei Arlovsk vs Philipe Lins, Michael Johnson vs Thiago Moises, Sijara Eubanks vs Sarah Moras, Hunter Azure vs Brian Kelleher

Partai 16 Mei 2020: Walt Harris vs Alistair Overeem, Claudia Gadelha vs Angela Hill, Edson Barboza vs Dan Ige, Eryk Anders vs Krzysztof Jotko, Marlon Vera vs Song Yadong, Anthony Hernandez vs Kevin Holland, Giga Chikadze vs Mike Davis, Cortney Casey vs Mara Romero Borella, Darren Elkins vs Nate Landwehr, Rodrigo Nascimento vs Don’Tale Mayes