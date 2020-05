MADRID – Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, tampil sebagai pemenang dalam balapan virtual MotoGP yang diselenggarakan di Sirkuit Jerez pada Minggu 3 Mei 2020. Vinales pun tidak menyangka bisa menjadi yang tercepat dalam balapan tersebut karena ia merasa tidak terlalu bagus.

Vinales pasalnya sempat mengalami dua kecelakaan. Hal itu tak ayal membuatnya hanya bisa menempai posisi ketiga ketika melintas. Akan tetapi, tanpa diduga, dua pembalap di depannya, yakni Alex Marquez dan Francesco Bagnaia terjatuh. Tak ayal, hal itu pun langsung dimanfaatkan Vinales untuk mengambil alih posisi terdepan.

Ini merupakan kemenangan pertama Vinales dalam balapan virtual MotoGP. Pada dua seri sebelumnya pembalap berjuluk The Top Gun itu menempati posisi ketiga dan kedua. Meski begitu, Vinales sebenarnya sudah senang walau dirinya tak memenangkan balapan.

Selain untuk menghibur para penggemar MotoGP di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19), balapan virtual ini juga digelar dalam rangka menggalang dana. Nantina, dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu penanggulangan Virus Corona di Afrika. Maka dari itu, Vinales sudah merasa senang hanya dengan berpartisipasi.

“Ini adalah balapan yang sangat menarik karena saya memiliki banyak duel. Saya juga harus mengalami dua tabrakan, jadi saya tidak berharap untuk memenangkan balapan. Tetapi, saya tetap mengikuti ritme saya dan melakukan putaran cepat satu demi satu,” jelas Vinales, mengutip dari Speedweek, Senin (4/5/2020).

“Sangat menyenangkan bagi saya bahwa saya dapat tetap fokus sampai garis finis. Meski begitu, saya akan tetap senang dengan GP tanpa kemenangan karena ini adalah acara amal, dan saya harap ini membantu Two Wheels for Life menangani Covid-19 di Afrika,” sambung The Top Gun.