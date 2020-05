JEREZ – Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, kembali mengamankan podium pada seri ketiga balapan virtual MotoGP. Alex finis di posisi kedua pada balapan virtual yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu 3 Mei 2020 malam WIB.

Sementara podium pemenang pada balapan kali ini diraih Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) sedangkan tempat ketiga milik pembalap Pramac Ducati, Francesco Baginaia. Alex sendiri mengaku ini merupakan salah satu balapan tersulitnya.

Espero que hayáis disfrutado con el #VirtualSpanishGP! De momento seguimos en el podio, hoy 2a posición! 🥈

I hope you enjoyed with the #VirtualSpanishGP! Another podium, today 2nd position! 💪🏼@MotoGP @MotoGPeSport pic.twitter.com/Jtp663Ck1T— Alex Márquez (@alexmarquez73) May 3, 2020