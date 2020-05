AALST – Sudah hampir dua bulan tak ada balapan MotoGP. Wabah virus corona yang menyerang dunia saat ini telah memaksa olahraga balap yang paling digemari tersebut harus berhenti sejenak.

Tak adanya balapan membuat para penggemar MotoGP merasa hampa, terlebih bagi sang pembalap. Seperti yang dirasakan rider Repsol Honda, Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 2019 itu tampaknya sudah benar-benar rindu akan balapan.

Os dejo mis fotos favoritas de los Test de pretemporada! ✊🏼

Here you have my favourite pictures from the preseason Tests! 📸#MM93 pic.twitter.com/bQVTXDFwMH