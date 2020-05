View this post on Instagram

Пусть этот месяц принесёт нам милость Аллаха, и простит нам всем наши грехи. - В этот месяц мы должны улучшится во всех смыслах этого слово. - Когда у Абдуллах ибн Масуда да будет доволен им Аллах, спросили: "Как вы встречали месяц Рамадан?" он ответил; "Ни один из нас не имел смелости встречать этот месяц с каплей ненависти к своему брату по вере!" - Пусть Всевышний поможет нам и избавит нас от этой болезни, которая поразила целые страны. #Ramadan2020 #Рамадан2020