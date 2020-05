LONDON – Aksi petarung UFC asal Rusia, Khabib Nurmagomedov, yang sempat viral kala dirinya bergulat melawan beruang ternyata mendapat protes dari People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). Pasalnya, mereka tidak suka dengan tindakan Khabib yang seolah-olah menyiksa binatang tersebut.

Sebagaimana diketahui, setelah Khabib berhasil memenangkan duel melawan Conor McGregor pada 2018, nama petarung asal Rusia itu pun langsung meroket dan menjadi sangat viral. Saat itu terjadi, tersebarlah video Khabib yang ternyata sejak kecil sudah dilatih oleh ayahnya untuk bertarung melawan beruang.

Sebenarnya banyak pihak yang terkagum-kagum setelah melihat video pertarungan Khabib kecil melawan beruang tersebut. Mereka menilai bahwa Khabib adalah seorang petarung sejati. Akan tetapi, tanggapan berbeda nyatanya dimiliki oleh PETA.

Direktur PETA di Inggris, Elisa Allen, justru menganggap tindakan Khabib yang bertarung melawan beruang adalah sesuatu yang menjijikkan. Terlebih lagi, beruang tersebut dirantai dan hanya dianggap menjadi bahan hiburan. Menurutnya, Khabib telah membuat beruang tersebut tidak hidup bebas sebagaimana yang seharusnya.

“Bergulat dengan beruang yang dirantai adalah perilaku menjijikkan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat dan pertimbangan tentang siapa hewan-hewan ini. Di alam liar, beruang berkeliaran di wilayah yang luas, mencari makan, berenang, menggali tanah, memanjat pohon, mencari jodoh, dan mengekspresikan jenis perilaku penting dan alami lainnya,” jelas Allen, mengutip dari Talk Sport, Kamis (23/4/2020). "Beruang yang digunakan di Rusia untuk 'bertinju,' 'menari', atau bentuk hiburan kuno lainnya biasanya diambil dari ibu mereka sejak masih bayi, dirantai, dikurung, diberangus, dipukuli dan dirampas segala sesuatu yang bermakna bagi mereka. PETA mendesak Mr. Nurmagomedov untuk hanya bergulat dengan musuh manusia yang bersedia (bukan beruang atau hewan lainnya)," lanjut Allen.





