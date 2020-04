View this post on Instagram

So after almost two months locked up inside a room in Dubai... 😖😅 I’m already back home! As you can see in my face I was really missing it... 😁🥳 - Después de casi dos meses encerrado en una habitación de Dubai... 😖😅 ¡Ya estoy de vuelta en casa! Como podéis apreciar en mi cara ya la echaba bastante de menos... 😁🥳

