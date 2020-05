NEW DELHI – Pebulu tangkis tunggal puti andalan India, Pusarla Venkata Sindhu, turut beraksi dalam penanganan virus corona di negaranya. Ia memberikan donasi dalam jumlah yang besar rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien yang terinfeksi virus tersebut.

Juara dunia 2019 itu diketahui menggolontorkan dana sebesar 1 juta rupee India atau sekira Rp214 juta untuk penanganan virus corona. Dana ini diberikan Sindhu ke dua negara bagian di India, yakni Andhra Pradesh dan Telagana.

I hereby donate an amount of Rs 5,00,000/- each (Rs five lakhs ) towards the "Chief Ministers Relief Fund"

for the States of Telangana and Andhra Pradesh to fight against COVID-19.