FIGUERES – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, terus berlatih dengan konsol game-nya jelang berlangsungnya balapan virtual MotoGP. Ia bahkan dikabarkan mendapatkan bantuan dari atlet esport ternama, yakni Trastevere untuk bisa memenangkan balapan virtual perdana MotoGP tersebut.

Sebagaimana diketahui, Trastevere adalah atlet esport video game MotoGP yang pernah menjadi juara dunia MotoGP17 dan MotoGP18. Jadi, mendapatkan saran dari seorang juara dunia dua kali itu jelas menjadi keuntungan tersendiri bagi Vinales.

Baca Juga: Alex Marquez Yakin Tampil Apik di Balapan Virtual MotoGP

And he's not the only one! 💪



We're sure @YamahaMotoGP @MotoGPeSport rider @73trast has given his teammate @mvkoficial12 some tips for the upcoming Virtual race! 🎮#StayAtHomeGP 🏡 pic.twitter.com/UR2Fqdofa3