MADRID – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins menjadi salah satu peserta dari 10 rider yang bakal mengikuti balapan virtual MotoGP. Di balapan virtual tersebut, Rins bakal kembali diduetkan dengan Joan Mir yang merupakan rekan satu timnya di Suzuki Ecstar.

Tentu menarik melihat persiapan para pembalap, termasuk Rins, dalam menghadapi balapan MotoGP secara virtual untuk pertama kalinya itu. Rins pun mengaku sudah tidak sabar untuk segera berkompetisi dengan kesembilan para pembalap lainnya.

Seems that my new race engineers and I don’t agree on a lot of things 🐶😂 See you tomorrow at the #StayAtHomeGP 🏡 #motogp #ar42 @MotoGP @MotoGPeSport pic.twitter.com/ZN84aMXBNk