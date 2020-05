MONTE CARLO – Petenis tunggal putri asal Republik Ceko, Petra Kvitova, memberikan komentar terkait penundaan Olimpiade Tokyo 2020. Ia sejatinya tak bisa menampik rasa kecewa, tetapi tetap memberi dukungan terkait keputusan tersebut.

Penyelenggaraan Olimpiade 2020 memang dipastikan tak bisa berjalan sesuai jadwal sebagai imbas dari merebaknya virus corona. Keputusan penundaan sendiri disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, pada selasa 24 Maret 2020.

Sad news today that we won’t be able to compete at the Olympics this year, but it’s definitely the right decision given the situation the world is in with Covid19.



Instead of being disappointed, let’s look forward to making 2021 the best Olympics the world has ever seen! pic.twitter.com/05luiIpHSl— Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) March 24, 2020