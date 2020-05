UTAH – Pebasket Utah Jazz, Rudy Gobert, mengungkap kondisinya terkini setelah dipastikan positif terjangkit virus corona. Ia mengaku tak berada dalam kondisi yang terlalu baik karena justru kehilangan indera pencium dan perasa.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @rudygobert27, pebasket asal Prancis itu menceritakan kondisinya saat ini. Rudy mengatakan bahwa dalam empat hari terakhir telah kehilangan indra pencium dan perasa.

Just to give you guys an update, loss of smell and taste is definitely one of the symptoms, haven’t been able to smell anything for the last 4 days. Anyone experiencing the same thing?— Rudy Gobert (@rudygobert27) March 22, 2020