BOSTON – Jumlah pebasket NBA yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Kali ini, penggawa Boston Celtics, Marcus Smart, mengonfirmasi bahwa dirinya turut terjangkit virus COVID-19.

Dalam sebuah video yang diunggah di akun Twitter pribadinya, @smart_MS3, Smart menyatakan bahwa dirinya positif terjangkit virus corona. Hal itu diketahui setelah dirinya menjalani tes. Kini, ia pun mengisolasi dirinya demi mencegah penyebaran virus.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020