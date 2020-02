BRISBANE – Sosok bocah sembilan tahun asal Australia, Quaden Bayles, tengah menarik perhatian besar dari publik dunia. Perhatian pun turut diberikan petinju top dunia, Billy Dib, kepada Bayles.

Sosok Bayles tengah hangat dibicarakan lantaran kasus perundungan atau bully yang diterimanya di sekolah karena kondisinya yang dwarfisme atau kerdil. Ia mendapat perhatian besar dari publik dunia setelah sang ibu mengunggah videonya yang tengah menangis dan mengutarakan keinginan untuk bunuh diri karena tak tahan dengan sikap teman-temannya.

Just got off a FaceTime chat with young Quaden he is In really great spirits today, I also spoke with his mother Yarraka about offering young Quaden some one on one boxing sessions and she loves the idea. Looking forward to teaching this little champ some deadly punches. pic.twitter.com/BEmWCdsCYa— Billy The Kid (@BillyDib) February 21, 2020