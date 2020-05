SEBAGAI bentuk rasa duka dan penghormatan untuk legenda basket dunia, Kobe Bryant, yang meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter, maka seluruh pertandingan NBA 2019-2020 yang dihelat hari ini menggelar tribute untuk Black Mamba.

Tribute yang dilakukan pun tersaji dalam berbagai bentuk. Di pertandingan Houston Rockets melawan Denver Nuggets misalnya, para pemain, ofisial pertandingan, dan juga para penonton melakukan aksi mengheningkan cipta selama satu menit untuk mengenang Bryant.

The Rockets & Nuggets hold a moment of silence for Kobe Bryant. pic.twitter.com/5LV9ddyi42 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Sementara itu, di pertandingan San Antonio Spurs melawan Toronto Raptors, tribute dilakukan dengan cara yang lebih unik. Kedua tim pasalnya sepakat untuk melakukan pelanggaran 24 detik dalam memulai pertandingan.

The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW— NBA TV (@NBATV) January 26, 2020