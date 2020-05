LOS ANGELES – Legenda basket NBA, Kobe Bryant, mengembuskan napas terakhir usai mengalami kecelakaan di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) pada Senin (27/1/2020) dini hari WIB. Kepergian itu pun terasa menyesakkan karena beberapa jam sebelum Kobe Bryant meninggal ia mengirimkan sebuah pesan kepada generasi penerusnya yakni LeBron James.

Pesan tersebut Kobe Bryant sampaikan kepada LeBron James lewat cuitan Twitter setelah pemain berusia 35 tahun itu melewati catatan poin milik sang legenda dalam sejarah NBA. Unggahan itu pun Kobe Bryant sampaikan, beberapa jam sebelum ia mengembuskan napas terakhir.

Cuitan itu dibuat Kobe Bryant pada Sabtu 25 Januari 2020 pukul 22.59 waktu setempat. Sementara, legenda berusia 41 tahun itu meninggal pada Minggu 26 Januari 2020 pukul 10.00 waktu setempat atau Senin (27/1/2020) dini hari WIB.

“Lanjutkan terus (mencetak rekor poin) ke pertandingan berikutnya @LeBron James. Hormat setinggi-tingginya untukmu saudaraku,” tulis Kobe Bryant.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020