JAKARTA – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, lolos ke perempatfinal Indonesia Masters 2020. Fajar/Rian mengaku bakal memfokuskan diri untuk memulihkan stamina usai bertarung ketat tiga gim sejak babak pertama.

Sebagaimana diketahui, Fajar/Rian memang mendapat perlawanan ketat dari lawan-lawannya sejak babak 32 besar kemarin. Sebelum menang tiga gim atas wakil China di 16 besar, Fajar/Alfian terlebih dulu melakoni pertarungan melelahkan kontra Akira Koga/Taichi Sato (Jepang) di babak pertama.

“Sekarang kami mau fokus mengembalikan kondisi karena dari kemarin main tiga game terus. Untuk besok, kami tidak mau memikirkan sudah kalah dua kali, tapi pelajari lagi kelebihan dan kelemahan lawan dan cari solusi bersama pelatih," ungkap Rian, melansir dari laman resmi PBSI, Jumat (17/1/2020).

Sementara itu, berbicara mengenai pertandingan di babak perempatfinal, Fajar/Rian mengaku lawan bermain cukup apik, terutama di gim ketiga. Kendati begitu, mereka mengaku puas lantaran bisa menjaga konsistensi sekaligus merebut gim penentu.

“Di game ketiga kami lebih yakin saja meski banyak ketinggalan. Kata koh Herry (Iman Pierngadi), paksa terus, main berani dan nekad saja. Ou mainnya nothing to lose, nggak gampang mati sendiri dan no lob-nya bagus. Dia juga berani main depan," tutur Rian.