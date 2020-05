SEBANYAK 10 pertandingan NBA 2019-2020 digelar pada hari ini, Kamis (16/1/2020). Laga pada hari ini dibuka dengan pertemuan Boston Celtics vs Detroit Pistons yang tersaji di TD Garden, Boston. Laga ini pun mampu diselesaikan dengan manis oleh tim tamu yang menang dengan skor 116-103.

Selanjutnya, ada laga yang mempertemukan Philadephia 76ers vs Brooklyn Nets. Penampilan yang impresif pun mampu ditunjukkan oleh tuan rumah 76ers saat berlaga di Wells Fargo Center. Sempat tertinggal di game pertama dengan skor 25-28, 76ers akhirnya bisa memetik kemenangan setelah mengakhiri laga dengan skor 117-106.

Hari ini, gelaran NBA 2019-2020 juga mempertemukan Miami Heat vs San Antonio Spurs dan Chicago Bulls vs Washington Wizards. Heat dan Bullss yang bertindak sebagai tuan rumah pun berhasil memetik kemenangan. Heat menaklukkan Spurs dengan skor 106-100, sementara Bulls menang dengan skor 115-106.

Kemenangan juga dapat diraih Indiana Pacers pada hari ini. Mereka mempermalukan Minnesota Timberwolves di hadapan publiknya sendiri dengan kemenangan 104-99. Hasil manis juga diraih Toronto Raptors yang membungkam Oklahoma City Thunder dengan skor 130-121.

Laga ketujuh yang digelar pada hari ini mempertemukan Denver Nuggets vs Charlotte Hornets. Pertandingan yang digelar di Pepsi Center itu pun berakhir manis untuk Nuggets. Penampilan yang impresif memang berhasil ditunjukkan Nuggets sejak awal laga dimulai sehingga memimpin dengan skor 28-25. Kondisi ini pun terus berlanjut sehingga laga berakhir dengan skor 100-86.

Tiga laga terakhir mempertemukan Houston Rockets vs Portland Trail Blazers, Sacramento Kings vs Dallas Mavericks, dan Los Angeles Lakers vs Orlando Magic. Ketiga laga ini pun dimenangkan oleh tim tamu. Blazers menang dengan skor 117-110, Mavericks menekuk Kings dengan skor 127-123, dan Lakers membungkam Magic dengan skor tipis 119-118.

Berikut hasil lengkap NBA 2019-2020, Kamis (16/1/2020):