BUCKINGHAMSHIRE – Max Verstappen telah mengumumkan akan terus bekerja sama dengan Red Bull Racing hingga akhir musim Formula One (F1) 2023. Ia memilih untuk terus menjadi driver dari tim berlogo banteng tersebut ketimbang hengkang pada 2020, di mana musim itu sebelumnya menjadi masa terakhirnya bersama Red Bull.

Menurut pemaparan Verstappen, kerja sama antara Red Bull dengan Honda sebagai pemasok mesin mobil tim tersebut menjadi alasan ia menetap. Sebab, kerja sama yang baru terjalin pada F1 2019 kemarin memberikan sedikit harapan kepada Verstappen bahwa Red Bull bisa bersaing untuk memperebutkan gelar juara dunia di ajang tersebut.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO