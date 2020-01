BUCKINGHAMSHIRE – Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen, mengaku keputusannya untuk memperpanjangkan kontrak hingga 2023 adalah sebuah pilihan yang sangat tepat. Sebab bagi Verstappen bisa terus bekerja sama dengan Red Bull hingga empat musim ke depan adalah sebuah kebahagian tersendiri untuknya.

Verstappen memang memiliki sebuah ikatan yang cukup dekat dengan Red Bull. Sebab semenjak 2014 silam, Verstappen sudah masuk ke dalam bagian dari tim asal Austria itu. Tepatnya kala itu Verstappen masuk ke dalam tim Scuderia Toro Rosso sebagai pembalap tes.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020