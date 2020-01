BUCKINGHAMSHIRE – Masa depan Max Verstappen di dunia balap Formula One (F1) kini sudah jelas. Ia dipastikan bakal terus berada di dalam tim Red Bull Racing hingga akhir musim 2023 usai kedua belah pihak setuju untuk terus saling bekerja sama.

Kabar bahagia tersebut jelas menipis segala isu yang sempat mengatakan Verstappen bakal hengkang dari Red Bull Racing di pengujung musim 2020. Isu itu merebak karena kontrak pembalap asal Belanda tersebut memang berakhir pada akhir 2020.

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO— Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 7, 2020