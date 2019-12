MOSKOW – Khabib Nurmagomedov merasa terpilihnya Jon Jones sebagai petarung terbaik UFC merupakan suatu hal yang sangat wajar. Sebab baginya Jones memang layak meraih gelar tersebut lantaran ia menggangap petarung asal Amerika tersebut sangatlah hebat dalam beberapa tahun terakhir.

Jadi, Khabib mengaku tidak heran Jones memuncaki daftar pound-to-pound UFC di akhir tahun 2019 ini. Khabib merasa tak terlalu mempermasalahkan dirinya kalah dari Jones karena ia menilai pesaingnya tersebut memang pantas menjadi yang terbaik di UFC.

Q: "Who do you think is the best Pound for Pound fighter in UFC?"



Khabib: "Jon Jones." pic.twitter.com/ZQfoC0nS9a— 🇷🇺 ➡️ 🇬🇧 (@MMARusContext) December 24, 2019