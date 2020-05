SEJUMLAH laga menarik tersaji di pertandingan NBA musim 2019-2020 yang berlangsung pada Sabtu (27/12/2019) pagi WIB. Setidaknya ada enam partai yang baru saja menyudahi pertandingannya pada hari ini tersebut.

Laga pertama ada pertemuan antara Boston Celtics melawan Cleveland Cavaliers. Dalam pertandingan yang berlangsung di TD Garden tersebut, Celtics berhasil memanfaatkan laga kandanganya dengan sangat baik lantaran mampu menghantam Cavaliers dengan skor 129-117.

The Bucks have scored 100+ points in 57 straight games, four shy of the @NBA record.