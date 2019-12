HAMAAMATSU – Tim Suzuki Ecstar telah mengumumkan tanggal presentasi dan peluncuran tim juga motor baru mereka untuk MotoGP 2020 nanti. Lewat laman resmi tim, Suzuki Ecstar, menjelaskan akan menggelar even tersebut di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 6 Februari 2020 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, pabrikan asal Jepang itu kabarnya bakal memperkenalkan livery baru pada GSX-RR baru mereka. Belum diketahui pasti apakah warna biru masih menjadi dominasi motor baru Suzuki musim depan.

SAVE THE DATE



Team SUZUKI ECSTAR will be making an announcement and

presentation at Sepang International Circuit, Malaysia on February 6th,

2020, so save this date and keep checking back for updates: https://t.co/NuY9yQfqGD @Rins42 @Joanmir36 @suzukimotogp pic.twitter.com/8lRGQWL4Tc