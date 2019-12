TOKYO – Jorge Lorenzo telah memutuskan untuk mengakhiri perjalanan kariernya di MotoGP pada akhir musim 2019. Menikmati momen-momen terakhir di MotoGP, Lorenzo pun kerap mengunggah postingan-postingan menyentuh di akun media sosialnya.

Baru-baru ini, Lorenzo kembali melakukan hal tersebut. Pembalap asal Spanyol itu menuliskan pesan menyentuh saat mengunggah potretnya bersama motor Honda yang ditungganginya pada gelaran MotoGP 2019.

"Mungkin ini foto terakhirku bersama si cantik berambut merah (RC213V)," tulis Lorenzo di akun Twitter pribadinya, @jorgelorenzo.

Probably my last picture with that beautiful redhead... 👩🏻🦰👋 pic.twitter.com/TQMwzMz6Hp— Jorge Lorenzo (@lorenzo99) 14 Desember 2019