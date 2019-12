QUEZON CITY – Filipina kembali menunjukkan ketidaksiapannya dalam menyelenggarakan ajang SEA Games 2019. Setelah berbagai fasilitas yang terkesan sangat tidak siap, kini kesalahan terjadi pada penyiaran pertandingan di cabang olahraga (cabor) bola lantai.

Kesalahan terjadi ketika pihak penyelenggara salah memasang bendera dan singkatan ketika Filipina dan Indonesia saling berhadapan di nomor putri pada Senin 25 November 2019. Kesalahan dialami Indonesia, di mana bendera yang dipasang adalalah bendera Thailand. Sementara singkatan Indonesia yang seharusnya menggunakan INA malah IDN.

EARLIER: Philippines won over Indonesia in #SEAGames2019 women's floorball. But take a look at the live feed score bug at the beginning of the game: Indonesia was IDN (it's supposed to be INA) and the flag is actually of Thailand's. Screw-ups all over. Sigh. #SEAGames2019fail pic.twitter.com/YLoOloUxCB— Liza Soberamanpour (@soberamanpour) November 25, 2019