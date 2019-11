LONDON – Petenis asal Yunani, Stefanos Tsitsipas, mengaku masih tak percaya dirinya menjadi juara di ajang ATP Finals 2019. Ia merasa mengangkat trofi ATP Finals itu seperti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan dan hal itu jelas membuatnya sangat bahagia.

Tsitsipas memang baru saja menjadi juara ATP Finals 2019 usai berhasil mengalahkan petenis berkebangsaan Austria, yakni Dominic Thiem, dengan skor 6-7(6) 6-2 7-6(4) di partai puncak yang berlangsung pada Senin (18/11/2019) dini hari WIB. Tsitsipas yang berstatus unggulan keenam itu secara luar biasa mampu membalikkan keadaan, yang mana awalnya ia kalah lalu justru mampu menang atas unggulan kelima di kompetisi tersebut.

STEF MAKES HISTORY! @StefTsitsipas defeats Dominic Thiem 6-7 6-2 7-6 to become the 2019 #NittoATPFinals champion 🏆 pic.twitter.com/TIuDZ9pAD9