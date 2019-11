JAKARTA — Hanya berjarak sekitar satu bulan sejak dirilisnya game Call of Duty Mobile pada 1 Oktober yang lalu, Garena Indonesia akhirnya mengumumkan turnamen esports tingkat nasional perdananya untuk game bertipe first person shooter atau tembak-menembak orang pertama ini. Bertajuk Call of Duty Mobile - Major Series 2019, turnamen ini akan mempertemukan empat tim terkuat di Indonesia pada 14 Desember mendatang.

Kejuaraan yang bersifat terbuka bagi tim profesional maupun non pro ini menjadi salah satu upaya Garena sebagai developer Call of Duty Mobile, dalam mengembangkan ekosistem esports di Indonesia.

“Sejak awal dirilis, Call of Duty Mobile mendapat sambutan yang sangat positif terutama para pemain dan tim-tim pro esports di Indonesia. Kami pun menyiapkan skema esports untuk Call of Duty Mobile, tapi untuk saat ini yang terdekat kami akan fokus dulu untuk turnamen Major Series 2019,” tutur Edmundo Swidoyono, Producer Call of Duty Mobile – Garena Indonesia, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/10/2019).

Edmundo mengutarakan, sejumlah tim esports besar Tanah Air sudah mengonfirmasi akan terjun ke game Call of Duty Mobile. Hal ini akan berdampak positif dalam pengembangan skema esports Call of Duty ke depan. Meski demikian, untuk turnamen perdana Major Series akan tetap membuka kesempatan bagi tim non profesional terlibat.

“Selain turnamen esports besar, Call of Duty Mobile - Garena juga membuka dukungan untuk turnamen-turnamen tingkat komunitas, yaitu program Boot Camp. Seluruh komunitas dapat mengajukan aktivitas seperti gathering atau turnamen di setiap daerah, kemudian Garena akan mendukung dengan menyediakan panduan umum turnamen serta hadiah in game,” ujar Edmundo.

Besarnya sambutan komunitas game dan tim-tim esports terhadap Call of Duty Mobile terbukti sejak kejuaraan secara online Warfare yang di adakan pada 26 Oktober kemarin. Lebih dari 2.500 pemain mendaftar dan mengikuti kejuaraan tersebut.

Dalam Call of Duty Mobile – Major Series 2019, tahapan kualifikasi akan dilakukan secara online dan dipertandingkan melalui dua fase. Fase pertama (Qualification I) berlangsung pada tanggal 12-16 November 2019 dan fase kedua (Qualification II) berlangsung pada tanggal 19-23 November 2019. Pemain yang sudah terdaftar akan dijadwalkan untuk bertanding di salah satu dari dua fase tersebut. Total 4 tim (2 tim dari setiap fase), akan melanjutkan pertandingan ke tahap final Major Series di tanggal 14 Desember 2019 dengan total hadiah sebesar Rp 110 juta.

Dalam kesempatan yang sama tim esports profesional RRQ Endeavour mengapresiasi langkah Garena Indonesia yang bergerak cepat menggelar kejuaraan esports Call of Duty Mobile. Yulius ‘Nextjacks’ Pelatih RRQ Endevour sekaligus mengumumkan bahwa timnya kini akan hijrah dari sebelumnya fokus di PC game ke platform mobile game, khususnya Call of Duty.

“Kami melihat Call of Duty Mobile ini akan sangat berkembang dalam esports ke depannya, terlebih ini dipegang Garena. Kami merasa Call of Duty Mobile sesuai jalur kami dan kami punya keunggulan,” ujar Yulius.

Bagi para Soldiers, sebutan untuk pemain Call of Duty Mobile, yang ingin membuktikan permainan terbaiknya, sudah dapat melakukan pendaftaran untuk tahap kualifikasi melalui link: codm.co.id/major pada tanggal 4-5 November 2019. Sementara pendaftaran turnamen komunitas dapat dilakukan melalui link berikut: codm.co.id/bootcamp. Siapapun bisa menjadi pemain profesional!

(fmh)