AUSTIN – Pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, sukses mengukuhkan diri sebagai juara dunia ajang Formula One (F1) untuk musim 2019. Kepastian itu didapatnya setelah menyelesaikan balapan di posisi kedua pada F1 GP Amerika Serikat yang berlangsung di Circuit of the Americas, Senin (4/11/2019) dini hari WIB.

Meski gagal meraih kemenangan, tetapi 18 poin yang dibawa Hamilton dari Austin sudah lebih dari cukup untuk membawa dirinya keluar sebagai juara dunia. Ini pun menjadi gelar keenamnya dan hampir mendekati pencapai sang legenda F1 yakni Michael Schumacher.

Akan tetapi perasaan berbeda justru dialami Hamilton. Tak seperti gelar-gelar sebelumnya, Hamilton pun kali ini merasa dirinya lebih rendah hati. Ia terlihat tak terlalu menggebu-gebu, tetapi juga menunjukkan rasa bahagianya usai mengukuhkan diri menjadi juara dunia.

“Saat ini sulit untuk memahami apa yang saya rasakan saat ini. Tentu saja itu adalah kebahagiaan murni. Saya merasa lebih rendah hati dari sebelumnya,” ungkap Hamilton, mengutip dari Crash, Senin (4/11/2019).

Sementara itu balapan di F1 GP Amerika Serikat berhasil dimenangkan oleh rekan Hamilton sendiri yakni Valtteri Bottas. Bahkan keduanya sempat terlibat persaingan sengit sebelum akhirnya Bottas mencapai garis finis di posisi terdepan. Dengan hasil balapan F1 GP Amerika Serikat 2019, Hamilton kini mengumpulkan koleksi 381 poin. Sementara Bottas berada di urutan kedua dengan 314 poin.