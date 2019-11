AUSTIN – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, memastikan diri keluar sebagai juara dunia Formula One (F1) pada musim 2019. Hal itu dipastikan Hamilton setelah finis di urutan kedua pada balapan F1 GP Amerika Serikat 2019 di Circuit of The Americas (COTA), Senin (4/11/2019) dini hari WIB.

Hamilton yang hanya tinggal membutuhkan lima poin untuk menjadi juara dunia F1 2019 tampil begitu memukau. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk meraih hasil maksimal dan memastikan gelar juara dunia F1 2019 pada seri ke-19.

Meraih 18 poin di GP Amerika Serikat, Hamilton sudah lebih dari cukup untuk memastikan diri sebagai yang terbaik di F1 musim 2019. Dengan menyisakan dua balapan, pesaing terdekatnya yang juga rekannya sendiri, Valtteri Bottas tak akan mampu mengejar Hamilton.

Ini menjadi gelar keenam bagi Hamilton tampil sebagai juara dunia. Lima gelar sebelumnya diraih Hamilton pada musim 2018, 2014, 2015, 2017, dan 2018. Pencapaian ini pun hampir mendekati rekor gelar juara dunia milik Michael Schumacher yang berjumlah tujuh.

Sementara itu dari hasil balapan F1 GP Amerika Serikat 2019, Bottas tampil sebagai pemenang. Meski sempat menduduki posisi kedua, Bottas akhirnya mampu menyusul Hamilton yang sejatinya cukup nyaman di tempat pertama. Pada urutan ketiga ditempati pembalap Red Bull yakni Max Verstappen. Sedangkan pembalap Scuderia Ferrari yakni Charles Leclerc menempati urutan keempat. Sayang rekannya Leclerc yakni Sebastian Vettel gagal menyelesaikan balapan. Berikut Hasil F1 GP Amerika Serikat 2019, Senin (4/11/2019) dini hari WIB. 1 Valtteri Bottas FIN Mercedes AMG Petronas Motorsport 56 laps 2 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Motorsport + 4.184s 3 Max Verstappen NED Aston Martin Red Bull Racing Honda + 5.002s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari + 52.239s 5 Alexander Albon THA Aston Martin Red Bull Racing Honda + 78.038s 6 Daniel Ricciardo AUS Renault F1 Team + 90.366s 7 Lando Norris GBR McLaren F1 Team + 90.764s 8 Carlos Sainz ESP McLaren F1 Team + 1 lap 9 Nico Hulkenberg GER Renault F1 Team + 1 lap 10 Daniil Kvyat RUS Red Bull Toro Rosso Honda + 1 lap 11 Sergio Perez MEX SportPesa Racing Point F1 Team + 1 lap 12 Kimi Raikkonen FIN Alfa Romeo Racing + 1 lap 13 Lance Stroll CAN SportPesa Racing Point F1 Team + 1 lap 14 Antonio Giovinazzi ITA Alfa Romeo Racing + 1 lap 15 Romain Grosjean FRA Haas F1 Team + 1 lap 16 Pierre Gasly FRA Red Bull Toro Rosso Honda + 1 lap 17 George Russell GBR ROKiT Williams Racing + 2 laps Ret Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team Ret Robert Kubica POL ROKiT Williams Racing Ret Sebastian Vettel GER Scuderia Ferrari