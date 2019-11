SELANGOR – Pembalap muda Indonesia, Afridza Munandar baru saja menghadap sang Pencipta pada Sabtu 2 November 2019, sore WIB. Kecelakaan diderita Afridza saat berlaga pada balapan seri ke-11 Idematsu Asia Talent Cup 2019 yang berlansung di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Semua pembalap dari kelas Moto3 hingga MotoGP pun memberikan ucapan belasungkawa atas meninggalnya Afridza. Salah satu pembalap Moto3 dari Honda Asia Team yakni Ai Ogura melakukan penghormatan kepada Afridza setelah menuntaskan balapan di Sirkuit Sepang, Minggu (3/11/2019), siang WIB.

A beautiful tribute to Afridza Munandar ❤️@AiOgura79 collects the helmet of Munandar in a great show of respect 👏#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/oKbTjUi8Ow— MotoGP™ 🇲🇾 (@MotoGP) November 3, 2019