SELANGOR – Nasib kurang baik dialami Marc Marquez (Repsol Honda) saat turun di sesi Kualfikasi MotoGP Malaysia 2019, Sabtu (2/11/2019) siang WIB. Juara dunia enam kali kelas MotoGP itu terjatuh ketika waktu kualifikasi masih menyisakan 2 menit 16 detik.

Saat itu selepas keluar dari pit, The Baby Alien –julukan Marquez– memberi psy war kepada rider Petronas Yamaha, Fabio Quartararo. Marquez sepertinya menilai Quartararo sebagai lawan terkuatnya dalam perebutan posisi start terdepan di MotoGP Malaysia 2019.

FACE FIRST CRASH FOR MARQUEZ!



Unbelievable crash for the MotoGP Champ as the times keep coming in.#MotoGP #MalaysianGP pic.twitter.com/WhqoWTniLY— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) November 2, 2019