SELANGOR – Marc Marquez (Repsol Honda) menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya pembalap asal Indonesia, Afridza Syach Munandar, di Sirkuit Sepang, Malaysia, Sabtu (2/11/2019) sore WIB. The Baby Alien –julukan Marquez– mengaku terpukul atas kepergian pembalap berusia 20 tahun tersebut.

“Hari menyedihkan bagi dunia sepeda motor. Afridza Munandar meninggal dunia sore ini setelah mengalami kecelakaan di balapan Asian Talent Cup! RIP Afridza,” tulis Marquez di akun Twitter-nya @marcmarquez93.

Día triste en el motociclismo. Ha fallecido Afridza Munandar esta tarde tras un accidente en la carrera de la Asian Talent Cup! RIP Afridza! 🙏

Sad day for motorcycling. Afridza Munandar has passed away this afternoon after an accident in the Asian Talent Cup race! RIP Afridza🙏 pic.twitter.com/qe2xK6KgKf— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 2, 2019