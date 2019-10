AUSTIN – Perlombaan di Formula One (F1) 2019 bakal kembali digelar pada akhir pekan ini. Balapan akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Senin 4 November 2019 dini hari WIB. Seri ini spesial karena berpotensi menentukan peraih gelar juara musim ini.

Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, berpeluang besar menyegel gelar juara keenamnya di F1 pada akhir pekan ini. Sebab, ia kini tengah memuncaki klasemen sementara MotoGP 2019 dengan torehan total 363 angka. The Boss –julukan Hamilton– unggul 74 angka dari rekan setimnya, Valtteri Bottas, yang mengekor di tempat kedua.

Hamilton bisa menyegel gelar juara F1 2019 dengan hanya lima poin tambahan di Amerika Serikat. Sebab, musim ini hanya tinggal menyisakannya tiga balapan lagi dan poin maksimal yang bisa diraih Bottas hanyalah 78 poin. Dengan tambahan lima poin tersebut, torehan Hamilton dipastikan tak lagi bisa terkejar oleh siapa pun.

Karena itu, gelaran F1 GP Amerika Serikat 2019 pun dipastikan berjalan seru dan menarik. Apalagi, Hamilton sendiri memiliki catatan yang apik kala mentas di COTA. Ia berhasil meriah empat kemenangan beruntun pada musim 2014 hingga 2017. Tren positifnya terhenti pada musim lalu oleh Kimi Raikkonen.

Sebelum menyaksikan aksi Hamilton dalam menyegel gelar juara musim ini, ia dan para pembalap lain di F1 2019 akan lebih dahulu melakoni serangkaian sesi di GP Amerika Serikat. Rangkaian akan mulai digelar pada Jumat 1 November 2019. Di hari pertama, rangkaian F1 GP Amerika Serikat 2019 akan dibuka dengan sesi latihan bebas satu dan dua. Pada hari berikutnya, Hamilton dan kawan-kawan akan berlaga dalam sesi latihan bebas tiga dan kualifikasi. Barulah setelah itu, rangkaian memasuki balapan sesungguhnya yang digelar pada Minggu 4 November 2019 dini hari WIB. Berikut jadwal lengkap F1 GP Amerika Serikat 2019: Latihan bebas 1: Jumat 1 November 2019 pukul 23.00 WIB – Sabtu 2 November 2019 pukul 00.30 WIB Latihan Bebas 2: Sabtu 2 November 2019 pukul 03.00-04.30 WIB Latihan Bebas 3: Minggu 3 November 2019 pukul 01.00-02.00 WIB Kualifikasi: Minggu 3 November 2019 pukul 04.00-05.00 WIB Balapan: Senin 4 November 2019 pukul 02.10-04.10 WIB