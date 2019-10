GUANGZHOU – Tiga wakil Indonesia telah dipastikan lolos ke BWF World Tour Final 2019. Ajang tersebut bakal berlangsung di Guangzhou, China pada 11-15 Desember 2019. Usai gelaran Prancis Open 2019 kemarin, setidaknya tiga wakil Indonesia telah dipastikan lolos ke BWF World Tour Final 2019 kali ini.

Pasangan ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, dipastikan tampil usai meraih gelar juara beruntun saat tampil di Denmark Open 2019 dan Prancis Open 2019. Praveen/Melati memang tampil mengejutkan di dua turnamen terakhir.

Baca juga: Zheng/Huang Akui Praveen/Melati Tampil Sangat Bagus

Saat ini mereka berada di peringkat kedua ranking Race to BWF Tour Finals 2019 dengan koleksi 90660 poin. Sebagai catatan, perhitungan poin ranking Race to BWF Tour Finals sendiri dihitung berdasarkan hasil pertandingan yang diikuti para pemain sejak awal tahun di level Super 100 hingg Super 1000.

Sementara dua wakil Indonesia yang sudah dipastikan lolos yakni dari nomor ganda putra yakni pasangan Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang masing-masing berada di peringkat satu dan dua di ranking Race to BWF Tour Finals 2019.

Marcus/Kevin telah mengumpulkan 100.950 poin usai meraih tujuh gelar juara sejak awal tahun kemarin. Terbaru, The Minions meraih gelar juara di ajang Prancis Open 2019 usai mengalahkan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dengan dua gim langsung 21-18 dan 21-16.

Hasil positif juga diraih Hendra/Ahsan pada 2019 kali ini. Mereka berhasil meraih tiga gelar juara, yakni New Zealand Super 300, All England, dan Kejuaraaan Dunia 2019. Pencapaian tersebut membawa mereka ke peringkat kedua ranking Race to BWF Tour Finals 2019 dengan 97.590.