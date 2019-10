PHILLIP ISLAND – Pembalap asal Indonesia, Dimas Ekky Pratama, mengalami kecelakaan parah saat sedang melakoni sesi latihan bebas kedua Moto2 Australia 2019 pada Jumat (25/10/2019). Karena kecelakaan itu, Dimas pun harus dibawa ke pusat medis Sirkuit Phillip Island untuk mengecek seberapa parah cedera yang dialaminya di sesi latihan bebas kedua tersebut.

Kecelakaan Dimas di Sirkuit Phillip Island pada sesi latihan bebas kedua sebenarnya bukanlah insiden pertama yang dialami pembalap Tim Idemitsu Honda Asia itu di seri Australia. Sebab menurut laporan MotoGP, Dimas sudah mengalami dua kali insiden di sepanjang hari ini atau semenjak sesi latihan bebas pertama.

A tough day gets worse for @dimaspratama20!



That's the third crash of the day for the Indonesian!