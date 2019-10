ODENSE – Tim Indonesia berpeluang membawa pulang dua gelar dari turnamen Denmark Open 2019 Super 750 yang akan memainkan babak final, Minggu (20/10/2019) sore WIB. Kedua gelar tersebut berpotensi disumbangkan dari nomor ganda, yakni putra dan campuran.

Gelar pertama kemungkinan besar akan disumbangkan pasangan ganda campuran, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Keduanya berhasil menyingkirkan wakil Taiwan, Wang Chi-Lin/Cheng Chi Ya, pada babak semifinal lewat dua set langsung 21-12 dan 21-12, Sabtu 19 Oktober 2019 malam WIB.

Pada babak final, Praveen/Melati bakal menghadapi wakil China, Wang Yi Lyu/Huang Dong Ping, sekira pukul 18.00 WIB di Odense Sportspark. Praveen/Jordan mendapat jatah pertandingan kedua setelah final nomor tunggal putri antara Nozomi Okuhara vs Tai Tzu Ying.

Satu gelar sudah dipastikan dari nomor ganda putra karena babak final akan mempertemukan sesama wakil Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Pertandingan itu kemungkinan dihelat sekira pukul 20.00 WIB.

Sekadar informasi, babak Final Denmark Open 2019 akan dimulai pada pukul 12.00 waktu setempat atau 17.00 WIB (perbedaan waktu lima jam). Jika diasumsikan setiap pertandingan butuh waktu minimal 60 menit, maka duel antara The Minions vs The Daddies yang mendapat jatah keempat, bisa berlangsung lebih malam lagi.

Bicara kans, Praveen/Melati punya rekor buruk yakni selalu kalah dari Wang/Huang dalam enam pertemuan. Tentu, balas dendam paling manis adalah dengan meraih kemenangan. Sementara itu, rekor pertemuan Marcus/Kevin dengan Ahsan/Hendra cukup jomplang, yakni 9 vs 2 untuk pasangan yang disebut pertama.