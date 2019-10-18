MOTEGI – Yamaha kembali menunjukkan dominasinya pada sesi latihan bebas kedua MotoGP Jepang 2019 di Sirkuit Twin Ring Motegi, Jumat (18/10/2019) siang WIB. Meski tak menguasai posisi tiga besar, tetapi urutan 1-2 ditempati dua pembalap YZR-M1.
Pada posisi pertama ditempati pembalap Tim Petronas Yamaha SRT yakni Fabio Quartararo. Setelah di sesi latihan bebas pertama menempati urutan kedua. Kali ini ia naik peringkat ke posisi teratas setelah mencatatkan waktu 1 menit 44,784 detik.
Sementara itu posisi kedua ditempati pembalap Tim Monster Energy Yamaha yakni Maverick Vinales. Kali ini Vinales bertukar tempat dengan Quartararo, di mana pada sesi latihan bebas pertama, ia menduduki urutan teratas. Pada sesi latihan bebas kedua ini, ia memiliki selisih 0,321 detik dengan Quartararo.
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Berbeda dengan sesi latihan bebas pertama, kali ini urutan ketiga ditempati pembalap Tim Repsol Honda yakni Marc Marquez. Sedangkan posisi keempat dihuni pembalap Tim Mission Winnow Ducati yakni Andrea Dovizioso.
Meski Yamaha tak menguasai posisi tiga besar seperti sebelumnya, tetapi dua pembalap lainnya yakni Valentino Rossi dan Franco Morbidelli masih tampil kompetitif. Kejutan besar datang dari Rossi yang naik posisi ke urutan kelima setelah tercecer pada sesi latihan bebas pertama. Sementara itu, Morbidelli membuntuti Rossi di urutan keenam.
Akan tetapi hasil kurang apik diraih duo Suzuki yang sebelumnya tampil kompetitif. Kali ini Joan Mir dan Alex Rins tercecer di luar posisi delapan besar. Mir harus puas berada di urutan kesembilan. Sedangkan Rins berada di urutan ke-11.
Berikut Hasil Lengkap Sesi Latihan Bebas 2 MotoGP Jepang 2019
1 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)*
2 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
3 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)
4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19)
5 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1)
6 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1)
7 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19)
8 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19)
9 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)*
10 Aleix Espargaro ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
11 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
12 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V)
13 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16)
14 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)*
15 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
16 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18)
17 Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V)
18 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP)
19 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)*
20 Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
21 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16)
22 Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18)
23 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16)