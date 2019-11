TOKYO – Perang saudara akan terjadi di final Jepang Open 2019 saat dua ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo bertarung dengan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Kevin pun tak sabar melawan sang senior karena itu adalah All Indonesian Final kedua mereka dalam seminggu terakhir.

Pertemuan pertama antara The Minions –julukan Marcus/Kevin– dengan Ahsan/Hendra tersaji dalam final Indonesia Open 2019 di Istora Senayan, Minggu 21 Juli 2019. Pada pertandingan itu, Marcus/Kevin mampu menaklukkan The Daddies –julukan Ahsan/Hendra– dalam satu set langsung dengan skor akhir 21-19 dan 21-16.

Kemenangan itu membuat Marcus/Kevin meraih gelar juara super 1000 pertama mereka dalam kejuaraan tahun ini. Hasil tersebut juga menajamkan rekor pertemuan Marcus/Kevin atas Ahsan/Hendra dengan catatan tujuh kemenangan dari sembilan kali pertemuan antara keduanya.

Di luar rekor pertemuan itu, Kevin amat bangga dengan all Indonesian final yang tersaji dalam Jepang Open 2019. Kevin menilai bertemunya dua pebulu tangkis dari satu negara di partai puncak amat jarang terjadi saat ini sehingga itu adalah kebanggaan tersendiri untuk Indonesia.

“Indonesia bisa ciptakan all final lagi, pasti suatu kebanggaan buat Indonesia. (Indonesia) punya ganda putra yang cukup merata, bisa dua kali all final berturut-turut. All final itu hal yang jarang juga buat era-era sekarang," kata Kevin, seperti yang dikutip dari laman resmi PBSI, Minggu (28/7/2019).

"Laga pasti akan sangat seru, mereka (Ahsan/Hendra) adalah pemain yang berpengalaman, tidak mudah untuk dikalahkan. Penampilan mereka sekarang sudah stabil," pungkas Kevin.