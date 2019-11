SPIELBERG – Gelaran kualifikasi Formula One (F1) Grand Prix (GP) Austria 2019 telah berakhir, tepatnya pada Sabtu (29/6/2019) malam WIB. Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, sukses keluar sebagai yang tercepat usai mencatatkan waktu 1 menit 3,003 detik.

Catatan waktu tersebut pun merupakan rekor baru di Sirkuit Red Bull Ring. Tentu pencapaian itu semakin membuat kebahagian Leclerc berlipat-lipat. Bagaimana tidak, usai berhasil memecahkan rekor, Leclerc juga dapat mengamankan pole position untuk balapan pada Minggu 29 Juni 2019 malan nanti.

