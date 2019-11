OLAHRAGA identik dengan kerja keras dan latihan sehingga amat menuntut kekuatan fisik dari setiap atlet yang menggelutinya. Kendati fokus pada kerja keras dan latihan tetapi ada juga para atlet yang tidak melupakan penampilan terutama atlet perempuan.

Ada beberapa atlet perempuan yang tak cuma berprestasi dalam bidangnya tetapi juga mampu mengundang decak kagum laki-laki karena kecantikan serta tubuh seksinya. Paras cantik dan tubuh seksi memberikan nilai plus karena sang atlet perempuan jadi memiliki peluang untuk melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia hiburan untuk menjadi model dsb.

Ada lima atlet perempuan yang mencuri perhatian khalayak saat ini karena kecantikan dan tubuh seksinya. Okezone akan membahas lima atlet perempuan paling cantik dan seksi saat ini, mengutip dari The Athletic Build, Rabu (26/6/2019).

5. Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard adalah petenis perempuan asal Kanada berusia 25 tahun yang tak cuma aktif sebagai atlet tetapi juga kerap menjadi model. Eugenie adalah sosok yang sempat digadang-gadang menjadi petenis nomor satu dunia karena performa apiknya di atas lapangan. Eugenie bahkan sempat menempati peringkat lima dunia pada 2014. Eugenie jadi petenis perempuan asal Kanada pertama yang menembus lima besar dunia.

Namun, penampilan petenis berpaspor Kanada itu perlahan-lahan menurun sehingga namanya kurang terdengar lagi di atas lapangan. Kendati demikian, Eugenie kini masih aktif bermain dan tetap bergaya juga sebagai model berkat paras cantik dan tubuh seksinya.

4. Paige VanZant





Paige Michelle Vanderford atau yang lebih dikenal dengan nama Paige VanZant adalah atlet MMA (Mix Martial Arts) kelas terbang asal Amerika Serikat yang memiliki para cantik dan tubuk seksi juga tentunya. Kendati berkecimpung di olahraga yang identik dengan kekasaran tetapi itu tak menghilangkan pesona Paige.

Atlet MMA berusia 25 tahun itu bahkan juga aktif di layar kaca karena pernah tampil di serial televisi Dancing with the Stars dan Chopped. Selain di dunia akting, Paige juga menggeluti dunia model.

3. Sydney Leroux





Sydney Leroux adalah pesepakbola profesional kelahiran Kanada yang saat ini menjadi penyerang Orlando Pride di NWSL (National Women’S Soccer League). Pemain berusia 29 tahun itu tercatat sudah menciptakan enam gol dalam 20 penampilan untuk Orlando Pride.

Leroux pernah membela Tim Nasional (Timnas) Kanada di level muda. Akan tetapi, Leroux memilih untuk pindah kewarganegaraan demi membela Amerika Serikat pada 2008. Leroux cukup berperan untuk Timnas Amerika dengan torehan 35 golnya dari 77 penampilan. Pemain berusia 29 tahun itu pun telah mempersembahkan medali emas Olimpiade untuk Timnas Amerika.

2. Blair O’Neil





Blair O’Neil adalah pegolf profesional asal Amerika Serikat yang tak cuma aktif di lapangan golf. Pasalnya, pegolf berusia 38 tahun itu pun juga aktif sebagai model dan perwara pada acara What's in the Bag dan Donald J. Trump's Fabulous World of Golf. Blair mampu melakoni semua profesi itu dengan sama baiknya sehingga cukup terkenal di Amerika.

1. Paige Spiranac





Paige Spiranac adalah pegolf profesional berusia 26 tahun yang terkenal dengan paras cantik dan tubuh seksinya. Nama Paige mulai terkenal sebagai pegolf yang cantik serta seksi saat sebuah majalah mengulas prestasi serta fisiknya yang sempurna.

Sejak saat itu, Paige pun menerima julukan pegolf paling seksi di dunia. Julukan itu membuat Paige mulai merambah dunia hiburan dengan menjadi model. Kendati mendapat populeritas tambahan karena profesinya sebagai model, tetapi Paige tetap bermain golf hingga saat ini.