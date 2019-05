JEREZ – Insiden unik terjadi ketika Alex Rins merayakan kesuksesan finis di podium kedua bersama pendukungnya di Sirkuit Jerez. Seorang marshall tiba-tiba mengambil penutup wadah minyak rem ketika memegangi motor Suzuki GSX RR yang diparkir di pinggir trek.

Sang pembalap mengaku sudah melihat tayangan video yang terekam dari kamera onboard. Namun, Alex Rins justru tertawa dan tidak mempermasalahkan tindakan tersebut. Ia yakin penutup itu kini sedang beredar di situs-situs lelang di Spanyol.

Pembalap berusia 23 tahun itu justru bercanda dengan mengatakan akan membeli suku cadang tersebut jika melihatnya di Wallapop (situs jual beli barang bekas di Spanyol). Rins akan menukar penutup wadah minyak rem tersebut dengan pelindung lutut.

Alex Rins stopped on track to celebrate, which is when the onboard camera captured a track worker removing a small sweatband from the bike's brake master cylinder and stashing it away in his pocket.#SpanishGP πŸ‡ͺπŸ‡Έ | #MotoGP 🏍️ | #Raceday @Rins42 @suzukimotogp pic.twitter.com/yP458raCPO— #SpanishGP πŸ‡ͺπŸ‡Έ 🏍️ (@Formula1_MotoGP) May 5, 2019