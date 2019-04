BEKASI - Klub tenis 911 Serve & Guard Pamulang menjadi juara pada turnamen tenis Sakinah Tenis Cup (STC) 2019 yang digelar di Golf and Sport Center Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang berakhir pada Minggu (28/4/2019) malam WIB.

911 Serve & Guard Pamulang yang dimanajeri Gunawan berhasil mengalahkan klub Panatayuda dari Karawang. Dua klub yang bertemu di final tersebut, 911 dan Panatayuda sebelumnya sama-sama menyingkirkan klub tenis dari Sakinah. Bedanya 911 mengalahkan Sakinah B. Sementara Panatayuda sebelumnya di semi final mengalahkan klub tenis Sakinah A.

Dengan kemenangan tersebut, klub tenis 911 pun memperoleh hadiah Rp8 juta plus piala dan bingkisan dari Unilever. Sementara klub Panatayuda yang merebut runner up memperoleh piala dan hadiah uang Rp5 juta plus bingkisan dari Unilever.

Ketua Panitia Sakinah Cup, Haji Rahmat mengatakan, turnamen tenis tahunan ini berhasil diselenggarakan dengan sukses.

"Tolok ukurnya sukses, peserta yang ikut turnamen cukup banyak, serta antusiasme penonton sangat besar. Untuk turnamen tahun depan diupayakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya,'' kata rahmat dalam penutupan acara, Minggu (28/4/2019).

Rahmat juga mengatakan kesuksesan lainnya dari turnamen Sakinah Tenis Club tahun ini adalah mereka mendapat dukungan sponsor cukup besar, seperti dari BNI, PLN. BRI, Sinarmas,Toyota, Unilever, Wika, dan pengembang PT Gagas.

(RNR)