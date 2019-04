LESMO – Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, menilai ada sisi positif dari kegagalannya meraih podium di MotoGP Amerika Serikat 2019. Pembalap berpaspor Spanyol itu menyebut dirinya telah memiliki kecepatan untuk berada di jajaran pembalap terdepan.

Vinales memang memiliki kecepatan untuk meraih podium dalam tiga balapan pertama MotoGP 2019. Akan tetapi nasib bagus memang belum menghampirinya di tiga balapan tersebut.

Pada balapan terakhir yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA), Vinales yang memulai dari posisi keenam melakukan pelanggaran jump start. Pelanggaran itu membuat Vinales menerima hukuman ride through penalty.

Nahasnya bagi Vinales ia keliru memahami hukuman ride through penalty dan langsung melakukan long lap penalty. kekeliruan itu semakin mempersulit kondisi Vinales di awal balapan. Pada akhirnya, Vinales pun hanya mampu finis di posisi ke-11 di COTA.

Vinales menyadari kesalahan yang telah dilakukanya di COTA. Akan tetapi, di luar kesalahan itu Vinales membeberkan bahwa ia memiliki kecepatan untuk bersaing memperebutkan podium. Hal itu jadi sisi positif yang diambil Vinales dari MotoGP Amerika Serikat 2019.

“Kali ini luar biasa, bannya. Kami memilih yang benar di depan, soft itu luar biasa. Sejujurnya saya memulai dan sudah tahu telah melakukan (pelanggaran) jump start jadi saya tidak mengambil risiko. Pokoknya, perlombaan ini untuk berada di depan seperti biasa. Dalam dua balapan kami memiliki beberapa masalah tetapi kami memiliki kecepatan untuk berada di depan sehingga kami hanya perlu mengklarifikasi, tidak membuat kesalahan dan berada di depan. Itu adalah tempat kami seharusnya,” ujar Vinales, seperti yang dikutip dari Motorsport, Kamis (25/4/2019).

(ADP)