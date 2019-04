MATTIGHOFEN – Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, baru saja genap berusia 20 tahun pada Sabtu 20 April 2019. Rider kelahiran 1999 itu pun mendapatkan sebuah kejutan kecil dari Petronas Yamaha SRT dengan memberikan sebuah video ucapan dari berbagai orang yang mengenal dirinya.

Tampak rekan setim Quartararo di Petronas Yamaha SRT, yakni Franco Morbidelli serta Jack Miller (Pramac Ducati), hadir di video hadiah ulang tahunnya tersebut. Para kru Petronas dan orang-orang Yamaha juga terlihat ikut berkontribusi untuk memberikan ucapan ulang tahun serta doa untu pembalap berpaspor Prancis tersebut.

We have a little surprise for @FabioQ20's birthday! 👀



Find out who wanted to send him good wishes on this special day! 😁#PETRONASYamahaSRT #SepangRacingTeam #PETRONASMOTORSPORTS #Yamaha @MotoGP pic.twitter.com/QiT0LpummZ