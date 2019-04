AUSTIN – Pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, tanpa ragu menyebut Circuit of The America (COTA) adalah yang terburuk di kalender balap MotoGP. Meski begitu, The Doctor tetap memuji layout sirkuit yang dinilainya sangat bagus.

Sirkuit yang selesai dibangun pada 2012 tersebut memang berkarakter cukup unik. Meski berlawanan dengan arah jarum jam, jumlah tikungan ke kiri dan kanan hampir seimbang, yakni 11 berbanding sembilan. Belum lagi, kontur COTA naik turun serta motor sering berganti arah.

Beberapa pembalap, termasuk Valentino Rossi, sesungguhnya menyukai tantangan di COTA. Namun, aspal yang bergelombang menjadi perhatian paling utama. Pembalap asal Italia itu bahkan berani menyebut COTA sebagai sirkuit terburuk dari segi permukaan aspal.

“Sangat disayangkan karena trek ini sungguh fantastis, layout-nya sangat bagus, tetapi gelombangnya merupakan yang terburuk di sepanjang musim,” ujar Valentino Rossi, mengutip dari Crash, Kamis (18/4/2019).

“Kami sudah berbicara dengan Komite Keselamatan, tetapi tidak mudah untuk memperbaikinya. Jadi, kami harus menerima kekurangan tersebut,” tukas juara dunia MotoGP tujuh kali tersebut.

Keluhan yang sama diungkapkan Alex Rins dan Marc Marquez. Keduanya sama-sama menyarankan agar pengelola COTA mau memperbaiki aspal yang bergelombang di tikungan dua, dan sembilan hingga 10 karena dinilai berbahaya terhadap tingkat keausan ban.

