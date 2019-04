AUSTIN – Hasil positif berhasil ditorehkan oleh salah satu pembalap Tim Pramac Ducati, Francesco Bagnaia, ketika melakoni balapan seri ketiga MotoGP musim 2019 di Amerika Serikat. Ya, Bagnaia berhasil menutup balapan itu dengan menghuni posisi kesembilan.

Dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), pada Senin 15 April 2019 dini hari WIB, Bagnaia harus memulai race dari posisi kurang menguntungkan, yakni di urutan ke-12. Namun ketika balapan dimulai, Bagnaia menunjukkan kualitasnya sebagai calon Rookie of the Year MotoGP 2019.

Bahkan ketika balapan di MotoGP Amerika Serikat 2019 baru berjalan delapan lap, Bagnaia sempat menghuni posisi ketujuh. Sayang Bagnaia tak mampu mempertahankannya, dan harus puas berada di posisi kesembilan ketika bendera finis berkibar.

Apa yang diraih Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2019 sejatinya sudah cukup baik. Terlebih ini kali pertama Bagnaia berhasil menghuni 10 besar sejak tampil di kelas primer. Meski begitu tidak lantas membuat Bagnaia besar kepala.

Bahkan pembalap jebolan akademi balap VR46 tersebut mengaku tetap fokus pada kemajuannya sendiri, ketimbang sesumbar memasang target pada balapan berikutnya di Sirkuit Jerez.

“Saya benar-benar tidak mengharapkan apapun di sana (MotoGP Spanyol 2019). Saya hanya ingin fokus terhadap kemajuan saya sendiri, mengingat saya sadar bahwa belum terlalu kompetitif sejauh ini,” ucap Bagnaia, seperti dikutip dari Speedweek, Selasa (16/4/2019).

