AUSTIN – Pembalap andalan Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso, meraih hasil kurang memuaskan saat melakoni balapan seri ketiga musim ini. Pembalap berjuluk The Little Dragon itu hanya menempati urutan keempat pada balapan yang dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), Senin 15 April 2019 dini hari kemarin.

Hasil buruk ketika tampil di sesi kualifikasi yang berlangsung satu hari sebelum balapan membuat pembalap Italia itu kesulitan bersaing dengan para pesaingnya di urutan terdepan. Sebagaimana diketahui, runner-up MotoGP 2018 itu hanya menorehkan waktu 2 menit 05,907 detik saat kualifikasi yang membuatnya start dari posisi ke-13 saat balapan.

Akan tetapi, Dovizioso sendiri mengaku enggan terus-terusan meratapi hasil di COTA. Rekan satu tim Danilo Petrucci pun mengatakan dirinya siap untuk kembali bersaing pada balapan selanjutnya di Sirkuit Jerez, awal Mei nanti.

“Sisi positifnya, kami datang ke Eropa sekarang, dan kami benar-benar bisa berjuang untuk kemenangan di Jerez dan Le Mans dan di balapan berikutnya. Dan kami sedikit lebih kuat di Ducati daripada tahun lalu,” ujar Dovizioso, melansir dari laman Speedweek, Selasa (16/5/2019).

“Jadi akan lebih sulit untuk terlibat dalam semua balapan. Tetapi kepercayaan diri saya tumbuh. Jika Anda mengalami akhir pekan yang suram dan finis di urutan keempat, Anda tidak dapat mengeluh,” tukasnya.

