AUSTIN – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, mengatakan peluang meraih kemenangan di MotoGP Amerika Serikat 2019 masih terbuka. Hal itu tidak terlepas dari posisi startnya yang cukup menguntungkan di tempat kedua.

Rossi mengaku senang dengan hasil kualifikasi yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Minggu (14/4/2019) dini hari WIB. Menjadi tercepat kedua, pembalap berjuluk The Doctor itu mengumpulkan waktu 2 menit 4,060 detik. Catatan waktu tersebut bereda 0,273 detik dari Marc Marquez yang meraih pole position.

“Selama kualifikasi, saya kuat. Jadi sangat penting untuk memulai dari barisan depan pada balapan besok,” ungkap Rossi, mengutip dari Paddock-GP, Minggu (14/4/2019).

Meski begitu, Rossi tak ingin terlalu sesumbar. Menurutnya semua balapan masih harus bergantung pada hari esok. Ia berharap cuaca berjalan baik dan mampu memilih ban yang tepat. Tetapi baginya start dari posisi kedua akan sangat menguntungkan dan berharap hasil yang baik.

“Sekarang kami harus menunggu untuk mengetahui kondisinya dan membuat pilihan ban yang tepat karena sepertinya masih sangat terbuka,” lanjut pembalap berusia 40 tahun tersebut.

Sementara itu rekan setim Rossi yakni Maverick Vinales menduduki posisi keenam. Meski sempat menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua pada hari kemarin, tetapi Vinales tak mampu mempertahankan kecepatannya. Pada kualifikasi ia mencatatkan waktu 2 menit 4,489 detik.

(Bad)